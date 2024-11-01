Воры-«любители» украли две картины Энди Уорхола и повредили еще две в ходе неудачного ограбления голландской галереи

Две картины Энди Уорхола из серии «Царствующие королевы» были украдены из галереи в Ойстервейке на юге Нидерландов. Об этом 1 ноября сообщает ABC news.

Грабители взорвали дверь, чтобы проникнуть в галерею, вырвали четыре картины из рамок, но лишь две из них увезли. По мнению владельца учреждения Марка Пита Виссера, оставшиеся полотна не влезли в машину преступников.

Пропали картины «Королева Англии» и «Королева Дании». Еще две грабители оставили на улице возле галереи. Вероятно, они не влезли в багажник их машины. Владелец галереи считает, что ограбление не удалось, поскольку все четыре картины были «непоправимо повреждены». Г-н Виссер назвал попытку ограбления «дилетантской» и отказался назвать стоимость четырех подписанных и пронумерованных работ, хотя и отметил, что они «стоят значительной суммы». Ущерб устанавливается.

Впрочем, искусствовед Виллем Баарс сообщил изданию NOS, что украденные работы не были редкими — скорее всего, их было изготовлено несколько десятков, и их проще продать, чем уникальные работы, но не намного. Тем не менее картины Уорхола считаются одними из самых популярных и дорогих на рынке искусства. «Простреленная шалфеевая Мэрилин» ушла на торгах в Christie’s в 2022 году за $195 миллионов.