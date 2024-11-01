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Общество Всероссийское казачье общество получит в два раза больше денег в 2025 году

Всероссийское казачье общество получит в два раза больше денег в 2025 году

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5 комментариев

Из бюджета РФ в 2025 году выделят в два раза больше средств для финансирования Всероссийского казачьего общества. Об этом 1 ноября на заседании президиума совета при президенте РФ по делам казачества сообщил руководитель аппарата правительства России Денис Молчанов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, увеличение финансирования российских казаков уже предусмотрено в бюджете страны на 2025–2027 годы. По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина их субсидирование будет выше более чем в два раза. 

«В 2025 году — на 28,3 миллиона рублей, в 2026–2027 годах — на 37,8 миллиона рублей ежегодно. Рассчитываем, что данные средства позволят расширить работу Всероссийского казачьего общества по реализации стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества», — сообщил Молчанов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в проекте бюджета на 2025–2027 годы планируется перераспределение около 7 триллионов рублей. Большая часть изменений направлена на обеспечение обороны и безопасности России.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
9 минут
Я бы изложил новость так: Для Всероссийского казачьего общества в 2025 году напечатают в два раза больше денег. И так обо всём.
Koma2024
6 минут
А чем именно казаки так помогают государству?
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