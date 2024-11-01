Росстат решил перейти на электронный сбор статистики по мигрантам

С августа 2024 года Росстат и МВД решили улучшить сбор статистики о миграции населения, переведя информацию о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства с бумажного формата в электронный. Об этом 1 ноября сообщает РБК.

Раньше данные от территориальных органов МВД России передавались в Росстат на бумаге раз в месяц, а теперь будут поступать каждую неделю в электронной форме. По словам руководителя статслужбы Сергея Галкина, такие изменения ускорят обработку информации и снизят затраты на бумагу, печать, доставку и хранение документов. Кроме того, нововведения позволят вести учет тех категорий мигрантов, которые раньше не рассматривались.

Отказ от бумажных форм потребовал разработки нового программного обеспечения. До конца 2024 года оно будет работать в тестовом режиме, поэтому могут быть задержки с публикацией данных о миграции населения на территории России.

Отмечается, что электронный сбор информации позволит быстрее реагировать на изменения в миграционных потоках. Помимо этого, откроются возможности для использования более сложных аналитических инструментов, что позволит проводить актуальные исследования и разрабатывать образовательные, экономические и социальные программы в РФ.

Как передает РБК, в период с января по июль 2024 года миграционный прирост в России составил 75,9 тысячи человек — это почти вдвое меньше, чем в 2023 году за аналогичный период, когда прирост достигал 139,9 тысячи человек.