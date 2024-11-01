Борщ затопил подвалы трех домов под Челябинском

Городским службам удалось откачать разлившийся борщ и сточные воды из подвалов трех домов в городе Златоусте Челябинской области. Региональная прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ.

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Об аварии стало известно 1 ноября. Издание «Ведомости Урал» сообщило о «красной жиже с плавающей свеклой и другими ингредиентами борща». Потоп произошел из-за коммунальной аварии. Канализационные воды смешались с производственным отходами фабрики по производству супов в Златоусте.

Местный Водоканал и СК приступили к устранению последствий и расследованию причин аварии. На место происшествия выехал прокурор Златоуста, было вынесено представление об устранении нарушений. К вечеру 1 ноября разлив борща был устранен.