Эксперты рассказали, какой общепит активнее всего открывался в Петербурге за последний год. И это не бары

В Петербурге стало больше заведений общепита, говорится в исследовании сервиса 2ГИС. За последний год число точек выросло почти на 4% и превысило 18 тысяч.

Данные сервис опубликовал 1 ноября, в исследовании анализировалась динамика открытий и закрытий в 16 крупнейших городах России.

Активнее всего открывались заведения, специализирующиеся на безалкогольных напитках, прежде всего, популярном в Тайване Bubble Tea — чае с сиропом, взбитом до появления пузырьков. Их количество в Петербурге за год увеличилось на 14%, до 349 точек. В целом по стране наблюдается тот же тренд: количество заведений, предлагающих бабл ти, матчу или молочные коктейли, выросло на 14%. В Москве их стало больше на 11%.

Второе место по динамике в Северной столице заняли кондитерские, число которых выросло на 8%, до 973 заведений. Питерские пирожные и пышки продолжают пользоваться популярностью среди горожан и туристов, отмечают в 2ГИС. Также активно развивались пиццерии (+5,8%, до 310 точек) и кофейни (+6%, до 1971 точки).

Количество баров и кафе сократилось на 1% — до 1514 и 2650 точек соответственно. Но сильнее всего уменьшилось число суши-заведений — на 6%, до 309 точек. При этом в целом по России эксперты наблюдают возврат интереса к суши-барам.