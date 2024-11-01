Ноябрьские выходные близко. Как в Петербурге будут работать общественный транспорт и электрички

Ноябрьские праздничные выходные совсем близко. В этом году они выпадут на 3 и 4 ноября. «Организатор перевозок» опубликовал расписание на четыре дня, включая сегодняшний.

В оставшуюся половину пятницы пассажирам не стоит ждать никаких изменений в работе транспорта — все как и в будний день. Завтра, 2 ноября, автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и электрички будут работать по графику пятницы.

В выходные, 3–4 ноября, наземный транспорт будет возить пассажиров в соответствии с графиком воскресенья. Если соберетесь погулять в пригород, обратите внимание, что электрички 3 ноября пойдут по субботнему графику, а 4-го числа — по воскресному.

Метро 3 и 4 ноября будет работать так же, как в выходные дни.