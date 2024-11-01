По годам не бьется. В новом сериале «НТВ» разглядели Путина и его коллег по КГБ

Согласно аннотации на «Кинопоиске», сериал снят еще в 2022 году. Рассказывает он о трех молодых людях, которые приходят на службу в комитет госбезопасности в 1970-х годах: один занимается слежкой за иностранными гражданами, второй — охраной высокопоставленных лиц, третий — предотвращением диверсий.

Из этого поста, впрочем, напрямую не следует, что он считает прообразами трех главных героев именно этих людей. В случае с главой Роснефти Игорем Сечиным это и невозможно: в 1977 году он только закончил школу и поступил на филфак ЛГУ, с пятого курса которого был командирован переводчиком в Мозамбик.

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов действительно служил в КГБ, однако, как сам он признавался, сдружился с будущим президентом России Владимиром Путиным в Дрездене , куда они они прибыли в загранкомандировку в 1983 и 1985 годах соответственно и работали в резидентуре.

Сам Владимир Путин, как известно, после окончания юрфака ЛГУ в 1970-х по распределению был взят в комитет госбезопасности , где и работал до 1991 года — в отделе контрразведки, а потом в разведке — в том числе 5 лет в Дрездене.

Можно отметить, что если подбирать еще двух сослуживцев для сценария, то на эту роль лучше подошли бы нынешний помощник президента (а в прошлом — глава ФСБ и секретарь Совбеза) Николай Патрушев и специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (некогда — министр обороны и глава администрации президента). Патрушев служил в контрразведывательном подразделении управления КГБ по Ленобласти с 1975 года; тогда же в комитет госбезопасности пришел Иванов, он был сотрудником 1-го отдела Управления по Ленинграду и области и позже рассказывал в интервью, что с Путиным у них были соседние кабинеты.