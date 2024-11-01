На фоне информации о плане «Ковер»: Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно

Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают как обычно. Об этом 1 ноября сообщает Росавиация.
«Аэропорты московского региона на 15:25 по мск работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы», — подчеркнул пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Судя по данным Flightradar, по состоянию на 15:35 самолеты в районе вышеуказанных аэропортов свободно выполняют рейсы.
Ранее ряд telegram-каналов сообщали о введении плана «Ковер» на территории этих аэропортов.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.