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Происшествия На фоне информации о плане «Ковер»: Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно

На фоне информации о плане «Ковер»: Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно

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Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают как обычно. Об этом 1 ноября сообщает Росавиация.

«Аэропорты московского региона на 15:25 по мск работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы», — подчеркнул пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Судя по данным Flightradar, по состоянию на 15:35 самолеты в районе вышеуказанных аэропортов свободно выполняют рейсы.

Ранее ряд telegram-каналов сообщали о введении плана «Ковер» на территории этих аэропортов.

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