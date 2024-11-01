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Общество В Таджикистане запретили магию. И арестовали более полутора тысяч колдунов и гадалок

В Таджикистане запретили магию. И арестовали более полутора тысяч колдунов и гадалок

2 616
20 комментариев

В Таджикистане запрещают магию и волшебство. Так, президент республики Эмомали Рахмон сообщил, что в рамках борьбы с суеверием в стране арестовали более 1,5 тысячи гадалок и колдунов, его слова 1 ноября приводит пресс-служба главы государства.

В Таджикистане под запретом оказались псевдорелигиозные деятели. Более чем 5000 неграмотных мулл также придется ответить перед законом. Их вместе с волшебниками поставили на учет. 

В конце августа МВД Таджикистана сообщило, что в стране будут наказывать всех, кто ходит к гадалкам и колдунам. По данным ведомства, в ходе оперативно-профилактических проверок выявили около 150 человек, доверяющих предсказаниям и верящим в заклинания. «В их отношении принимаются законные меры», — сказано в сообщении МВД республики. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Таджикистане запретили компьютерные игры GTA и Counter Strike. По словам полиции Душанбе, под их влиянием молодежь совершает преступления.

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Комментарии
20
Отец Родной
1 час
Теперь таджики не смогут волшебным образом перемещаться на территорию РФ через границу?
Koma2024
1 час
Да и наших некоторых с ТВ бы не мешало бы, какой-то бред про экстрасенсов который год показывают.
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