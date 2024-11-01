Самолет, летевший из Петербурга, вынужденно приземлился в Шереметьево из-за подозрения на течь топлива

Самолет «России», который летел по маршруту Петербург — Алма-Ата, ночью совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Об этом в пятницу, 1 ноября, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании.









По данным «России», посадка совершена «по технической причине — подозрение на течь топлива».

«Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб», — добавили в пресс-службе.

Авиакомпания оперативно приняла решение о выполнении рейса на запасном самолете, который вылетел из Москвы в Алма-Ату уже в 09:54 по московскому времени. Пока пассажиры ожидали рейс, им предоставили напитки и питание.

В telegram-канале «Авиаторщина» передают, что на самолете с бортовым номером RA-73204 было всего 108 пассажиров и семь членов экипажа. Пилоты обнаружили повышенный расход топлива на правом двигателе самолета во время полета, когда борт находился в 180 км юго-восточнее Нижнего Новгорода на высоте 10 650 метров.