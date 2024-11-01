Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, снег с дождем

ощущается как -1

2 м/c,

вос.

 741мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
О выборах в США-2024
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Задержаны экс-чиновники
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Самолет, летевший из Петербурга, вынужденно приземлился в Шереметьево из-за подозрения на течь топлива

Самолет, летевший из Петербурга, вынужденно приземлился в Шереметьево из-за подозрения на течь топлива

2 309
Написать комментарий

Самолет «России», который летел по маршруту Петербург — Алма-Ата, ночью совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Об этом в пятницу, 1 ноября, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным «России», посадка совершена «по технической причине — подозрение на течь топлива».

«Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб», — добавили в пресс-службе.

Авиакомпания оперативно приняла решение о выполнении рейса на запасном самолете, который вылетел из Москвы в Алма-Ату уже в 09:54 по московскому времени. Пока пассажиры ожидали рейс, им предоставили напитки и питание.

В telegram-канале «Авиаторщина» передают, что на самолете с бортовым номером RA-73204 было всего 108 пассажиров и семь членов экипажа. Пилоты обнаружили повышенный расход топлива на правом двигателе самолета во время полета, когда борт находился в 180 км юго-восточнее Нижнего Новгорода на высоте 10 650 метров.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20