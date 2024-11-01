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Политика Путин призвал помнить о «мелких деталях жизни людей»

Путин призвал помнить о «мелких деталях жизни людей»

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27 комментариев

Президент РФ Владимир Путин призвал руководство регионов при реализации крупных проектов не забывать о нуждах простых россиян. Об этом он заявил на встрече с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым, его слова приводит пресс-служба Кремля 1 ноября.

Глава государства отметил, что перед страной сейчас стоят большие задачи, но за ними не должна теряться «забота о нуждах россиян». «У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают все общественное сознание — я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию», — отметил Путин.

Президент попросил Коновалова не забывать про вопросы, касающиеся «текущей жизни людей». Путин выразил надежду, что его слова услышат и «остальные коллеги в регионах». Глава государства также добавил, что в Хакасии и других субъектах РФ есть проблемы с твердыми коммунальными отходами, и призвал «плотнее» работать с операторами.

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Комментарии
27
Рострелли
44 минуты
" развивать судостроение, авиацию".. Какое судостроение, какие твердые отходы? На землю то спуститесь. Какого черта все дорожает каждый день, еда, бензин, коммуналка?
280896530
1 час
"Путин призвал"... это уже мем... Он призывает по десятку раз на день, между творожком и бассейном. Итог всем виден.
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