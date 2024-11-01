В Петербурге гендиректора строительной фирмы ООО «ЦКС», обвиняемого в мошенничестве, отправили под стражу

Приморский районный суд отправил под стражу на 25 суток генерального директора ООО «ЦКС», обвиняемого в мошенничестве. Об этом 1 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что гендиректор строительной фирмы заключил контракты с восемью заказчиками, согласно которым он как подрядчик должен был построить жилые дома по индивидуальным проектам. Люди перевели деньги на счета компании «ЦКС», а также других, связанных с ней фирм. После этого ни жилья, ни вложенных в него денег они не увидели. Общий ущерб — больше 61 миллиона рублей.

30 октября гендиректора ООО «ЦКС» задержали. Обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Руководитель строительной фирмы сослался на ребенка и больную мать. И добавил, что занимается благотворительностью и готов сотрудничать со следствием. Адвокат фигуранта подчеркнул, что ранее подобных инцидентов с заказчиками у фирмы не возникало. Сейчас такая накладка произошла якобы из-за кризиса в компании.

Некоторые люди, которые все еще не получили свое жилье, обратились с заявлениями, в которых просили не отправлять под стражу гендиректора ООО «ЦКС». Однако суд решил иначе. До 22 ноября руководитель строительной фирмы будет находиться под стражей.