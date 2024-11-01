Контрактника, ограниченно годного к военной службе, отказались увольнять с нее. КС РФ не стал рассматривать его жалобу

Мужчине, служащему по контракту и имеющему ограничение годности к военной службе, было отказано в увольнении. Он дошел до Конституционного суда, но тот не нашел повода для рассмотрения жалобы по существу.

Заявитель пытался уволиться с военной службы через суд на том основании, что он ограниченно годен, но во всех инстанциях по этому пункту ему было отказано. В официальном документе, опубликованном 1 ноября, Конституционный суд подчеркнул, что в период мобилизации изменение категории годности не является признаком для увольнения со службы.

КС пояснил, что в период мобилизации устанавливается специальный правовой режим. Он, «исходя из конституционно значимых целей обеспечения обороны страны и безопасности государства», должен в первую очередь заботиться о комплектовании армии кадрами в таком количестве, которое способно обеспечить «сохранение боеспособности воинских подразделений в конкретных исторических условиях и возможность эффективного выполнения стоящих перед ними задач».