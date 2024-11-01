Обвинение в Петербурге со второй попытки пытается оградить отца от пятерых детей. Его оправдали по делу о смерти их матери

Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело по статье об истязании малолетних. Полгода назад тот же суд отпустил фигуранта на свободу по делу о смерти матери пятерых детей от удара сковородкой.

О регистрации дела 1 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Павла Искандарова обвиняют в том, что с 2016 и по 2020 год он, «используя в качестве предлога мнимо понимаемую воспитательную цель, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иными насильственными действиями».

У Искандарова пятеро детей, с которыми он не общается четыре года. Два из них он провел в СИЗО, в остальное время пытался заботиться о детях через волонтеров. Он проходил обвиняемым по делу о смерти их матери. На основании слов соседей и старшего ребенка обвинение пыталось доказать, что Искандаров ударил жену сковородкой по голове, из-за чего она через сутки скончалась. Две экспертизы по делу показали, что на самом деле женщина умерла от пневмонии. Искандаров был оправдан, горсуд согласился с первой инстанцией.

Один из сыновей Искандарова давал показания в суде. Он не смотрел на отца и называл его «этот человек». Дети живут с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Подробности дела о смерти их матери — в материале «Фонтанки».