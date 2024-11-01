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Происшествия Минимум 22 удара ножницами. Петербуржец получил 8 лет за убийство

Минимум 22 удара ножницами. Петербуржец получил 8 лет за убийство

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6 комментариев

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве человека. Об этом 1 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В ночь с 20 на 21 апреля этого года петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Ленинском проспекте, нанес потерпевшему 22 удара ножницами в область головы, туловища и шеи. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери.

Суд приговорил обвиняемого в убийстве к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить родственнице погибшего 1,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Комментарии
6
Отец Родной
48 минут
1 удар ножницами равен 0,01 репоста в ВК
Garik.Maremanov.1-1
35 минут
Офигеть. За т.н. "фейки об армии" у нас дают больше, чем за убийство человека. Маразм крепчает.
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