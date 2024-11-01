20-летняя девушка заявила, что беременна от восьмиклассника из Петербурга

В одной из самых старых школ Петербурга зреет скандал — один из учащихся может стать отцом, а матерью — 20-летняя девушка с интересным прошлым. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.

Накануне вечером в полицию поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних. В документах было указано, что этой осенью 20-летняя девушка из Всеволожского района вступала в половую связь с восьмиклассником из Петербурга. При каких обстоятельствах она познакомилась с 14-летним, неизвестно, однако их любовь в прямом смысле принесла плоды — девушка забеременела. В отношении будущей матери могут возбудить уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

По данным «Фонтанки», ранее девушка была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм. Друзья ее знают как «девушку-скинхедку», судя по тому, как она записана у других абонентов в телефонах, будущая мама весьма любвеобильна.