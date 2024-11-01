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Общество Петербург, любовь, граната и наркотики. Подсудимой сделали предложение на заседании

Петербург, любовь, граната и наркотики. Подсудимой сделали предложение на заседании

3 289
2 комментария

Суд в Петербурге услышал предложение, от которого не смогла отказаться подсудимая по делу о наркотиках. На свободе ее ждет «вагнеровец».

Историю любви пары из Туапсе 1 ноября рассказывает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем канале. Молодые люди приехали в Петербург, чтобы девушка по имени Забава услышала: «Выходи за меня» и ответила возлюбленному по имени Стас: «Да». Однако все пошло не по плану. Когда возлюбленные находились возле одного из домов на Васильевском острове, Стасу, бывшему участнику ЧВК «Вагнер», показалось, что он увидел соперника на руку и сердце Забавы, ее предыдущего молодого человека. Стас уже успел вытащить гранату и начать громко разговаривать, когда понял, что обознался.

Эпизод продолжился с участием полиции. Обыск с пристрастием получили оба возлюбленных. И если граната оказалась муляжом, то наркотики в рукаве куртки и в сумочке Забавы — вполне реальными — 88 граммов дорогостоящего белого порошка.

Дело о покушении на сбыт уже в суде. Накануне в качестве свидетеля был допрошен Стас. Помимо показаний, он задавал вопросы — в частности, предложил-таки Забаве женитьбу. Девушка согласилась.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Что - то подсказывает, что мы ещё услышим много интересного о жизни этой пары.
Yuri_SPb
38 минут
Говорящее имя, ищет забав себе. И находит.
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