Депутаты предложили Беглову обрабатывать от клещей все зеленые зоны. В этом году без антиклещевой обработки остались парки в пяти районах

Петербургские парламентарии обратили внимание, что в городе избирательно относятся к обработке зеленых зон от клещей — в итоге с каждым годом растет количество покусанных горожан. Только в 2023 году в больницы города обратились 20 тысяч человек (на четыре тысячи больше, чем годом ранее), заявили на заседании комиссии по экологии.

Как рассказали «Фонтанке» 1 ноября в аппарате депутата Андрея Рябоконя, вопрос обработки от клещей нужно поднимать сейчас — ведь на это выделяются деньги из городского бюджета, а его как раз на этой неделе приняли в первом чтении.

«Данных в целом за 2024 год у нас нет, но в связи с теплой осенью клещи продолжали атаковать горожан. Только за последнюю неделю сентября 630 человек обратились в медицинские организации по факту укусов клещей, в том числе 58 детей, один человек заболел клещевым энцефалитом и 9 человек клещевым боррелиозом (из них 1 ребенок)», — рассказали депутаты.

Исходя из представленных чиновниками данных выяснилось, что в этом году на обработку против клещей выделено 3,8 млн рублей. Их неравномерно распределили по 13 районам. 5 районов осталось без финансирования – Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кронштадтский, Центральный. По словам депутатов, такое распределение произошло из-за того, что в Роспотребнадзор не поступало данных о том, что кого-либо кусали клещи в парках и скверах этих районов.

В самом Роспотребнадзоре на заседании комиссии сообщили, что ни до, ни после обработки чиновники не проводят обследование территории на наличие клещей, а также проводят эти мероприятия, не учитывая погодные условия.

В итоге депутаты решили обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением включать в план обработки от клещей все территории зеленых насаждений общего пользования. Парламентарии также предлагают определить единый исполнительный орган власти, который должен будет этим заниматься.