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Происшествия Уроженцы Дагестана задержаны после стрельбы на шоссе Революции в Петербурге

Уроженцы Дагестана задержаны после стрельбы на шоссе Революции в Петербурге

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14 комментариев

Полиция Красногвардейского района задержала подозреваемых в хулиганской стрельбе по автомобилю. Об этом 1 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне ночью в полицию поступило сообщение о том, что у дома 41/39 по шоссе Революции неизвестный выстрелил из пистолета по припаркованному «Киа», после чего перешел дорогу, сел в «Ладу» и уехал.

Прибывший наряд обнаружил «Киа» с отверстиями от пуль для пневматического оружия. У машины были повреждены водительское стекло и задняя фара. Уехавшую «Ладу» объявили в розыск. В результате днем у дома 27 по проспекту Энергетиков были задержаны двое уроженцев Дагестана 23 и 24 лет. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
14
VKuser1708951
1 час
Без таких "гостей города" жить было бы намного лучше... Город - для людей, а не для животных...
smith1
50 минут
то приезжие , то тожероссияне - дикари заполонили город
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