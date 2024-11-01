Уроженцы Дагестана задержаны после стрельбы на шоссе Революции в Петербурге

Полиция Красногвардейского района задержала подозреваемых в хулиганской стрельбе по автомобилю. Об этом 1 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне ночью в полицию поступило сообщение о том, что у дома 41/39 по шоссе Революции неизвестный выстрелил из пистолета по припаркованному «Киа», после чего перешел дорогу, сел в «Ладу» и уехал.

Прибывший наряд обнаружил «Киа» с отверстиями от пуль для пневматического оружия. У машины были повреждены водительское стекло и задняя фара. Уехавшую «Ладу» объявили в розыск. В результате днем у дома 27 по проспекту Энергетиков были задержаны двое уроженцев Дагестана 23 и 24 лет. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.