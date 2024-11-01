Голую женщину нашли под окнами дома в Колпино, врачи не смогли ее спасти

Жительница Колпино умерла в реанимации 33 горбольницы после того, как ее нашли под окнами дома на Загородной улице. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.

Накануне вечером в экстренные службы сообщили об обнаженной женщине, лежащей у парадной дома на Загородной. Жильцы сначала услышали глухой звук удара, а затем выглянули в окно. Предположительно, пострадавшая жила в квартире на 7 этаже.

35-летнюю пациентку госпитализировали с тяжелыми травмами в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия к успеху не привели, около девяти часов вечера петербурженка скончалась. Проводится проверка.