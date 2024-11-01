В Петербурге со стрельбой останавливали «Рено» под управлением пьяного водителя

В Петербурге непослушный «Рено» полиции пришлось останавливать выстрелами. Нарушитель был пьян и получил пачку протоколов. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Ночью сотрудники ГАИ у дома 56 по Кондратьевскому проспекту указали водителю «Рено Логан» притормозить на обочине для проверки документов. Однако автомобиль проследовал дальше. Началось преследование. Полиция гналась за нарушителем с мигалками и звуковыми сигналами, однако лихач ни на какие требования об остановке не реагировал. Тогда гаишникам пришлось применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух пули полетели в колеса уходящего от погони авто.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В результате «Логан» удалось остановить у дома 42 по Шоссейной улице в Янино. За рулем оказался 21-летний пьяный водитель.

«Нарушитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Продолжается проведение проверочных мероприятий», — говорится в сообщении главка.

Уточняется, что протоколы оформлены по статьям о невыполнении требования об остановке, проезде на красный, езде по встречке, управлении автомобилем в состоянии опьянения, неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По данным паблика «Дорожный инспектор», гнались за «Рено» ночью 25 октября.