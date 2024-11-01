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Город В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковки по СМС

В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковки по СМС

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СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» предупреждает петербуржцев о проблемах в работе системы платных парковок. Не все способы оплаты 1 ноября могут быть доступны.

Наблюдается нестабильная оплата парковочной сессии через СМС. Если не получается осуществить оплату таким способом, водителям напоминают о других.

Например, парковку можно оплатить через мобильное приложение или через паркомат. Другие альтернативные способы оплаты указаны на сайтах Центра управления парковками и парковочного пространства Петербурга.

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