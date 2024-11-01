В Севастополе мужчина вместо грибов нашел в лесу неразорвавшиеся суббоеприпасы

Грибник наткнулся на неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы в лесу около Севастополя. Подробности 1 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС России







Мужчина обнаружил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего на место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. За два дня поисков с металлодетекторами было найдено еще пять таких же суббоеприпасов.

Все они были уничтожены на месте. Работали 15 человек с привлечением 5 единиц техники. Лес продолжают обследовать.