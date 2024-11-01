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Происшествия В Севастополе мужчина вместо грибов нашел в лесу неразорвавшиеся суббоеприпасы

В Севастополе мужчина вместо грибов нашел в лесу неразорвавшиеся суббоеприпасы

1 009
1 комментарий

Грибник наткнулся на неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы в лесу около Севастополя. Подробности 1 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Мужчина обнаружил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего на место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. За два дня поисков с металлодетекторами было найдено еще пять таких же суббоеприпасов.

Все они были уничтожены на месте. Работали 15 человек с привлечением 5 единиц техники. Лес продолжают обследовать.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
26 минут
Любопытно. А остальные 594 штуки где?
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