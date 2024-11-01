«Обещание Трампа в 24 часа завершить конфликт — так себе подарочек». Политолог Минченко о выборах в США-2024

Источник: JEFFERY PHELPS / EPA / TASS







Табу, которые были частью избирательной системы США, не работают от слова совсем. От риторики президентской кампании-2024 уши вянут. То кандидаты в депутаты обсуждают IQ друг друга, то вешают ярлыки — «фашист», «Гитлер». Похоже, не последний — «мусорный скандал». После того, как Джо Байден назвал избирателей Дональда Трампа мусором, кандидат в президенты эффектно проехал по Висконсину на мусоровозе.

Отказ от табу — только один из симптомов кризиса избирательной системы США, — считает Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО. Есть кризисы, связанные с нормативным регулированием, с практикой работы судов и силовиков, с общим климатом в стране во время кампании. «Фонтанка» поговорила с известным политологом о ходе избирательной кампании в США.

Источник: МГИМО Университет МИД России







- Евгений Николаевич, соцопросы показывают, что к 5 ноября Трамп и Харрис приближаются со счетом 50 на 50. Но при этом Маск говорит, что Трампа ждет ошеломляющая победа, потому что даже в спорном штате Пенсильвания республиканцы досрочно проголосовали более массово – их на 435 тысяч больше, чем демократов. В 2020 году перевес Байдена составил всего 80 тысяч. То есть тут у Трампа полный карт-бланш.

- Ну, подождите, досрочное голосование еще продолжается, почтовое голосование тоже продолжается, плюс еще голосование в день выборов. По цифрам голосования зарегистрированных сторонников тех или иных партий в одном конкретном колеблющемся штате делать прогноз всей избирательной кампании, на мой взгляд, некорректно.

- Как вы оцениваете парад непредвзятости в средствах массовой информации США?

Los Angeles Times, Washington Post, USA Today объявили, что никого не поддерживают на выборах, хотя ранее активно топили за демократов.

- Думаю, что это позиция собственников СМИ, которые не хотят ссориться с Трампом, его шансы на победу достаточно высоки.

- Но они поссорились с демократами.

- Видимо, считают, что Трамп более злопамятный.

- С результатами выборов в США западные СМИ связывают разрешение едва ли не всех важных проблем в мире...

- Я часть этого мира, я не связываю. А есть ли достоверная статистика о том, что там в мире думают? 31 октября были опубликованы данные ВЦИОМА - 60% россиян следят за избирательной кампанией в США. Забавно: большая часть считает, что выборы в США будут нечестными.

- На Украине точно связывают с разрешением своей проблемы так или иначе.

- Тоже не сказал бы. Украинские власти в очередной раз сделали ставку на победу демократической партии США, как в 2016-м и в 2020 годах. На протяжении третьего электорального цикла власти Украины, несмотря на то, что президенты меняются, достаточно активно поддерживают кандидата от демократической партии. И, собственно, надежды свои, они, скорее, связывают с демократами. Но значит ли это, что если победит Камала Харрис, последуют изменения в пользу Зеленского? Большой вопрос.

- Зарубежные, в том числе американские СМИ сообщают, что независимо от того, кто победит, помощь Украине от США будет сокращаться. В случае победы Трампа это произойдет резко. Если победит Харрис - постепенно.

- Я готов согласиться с этим прогнозом. Но меня больше волнует другое - стремительная милитаризация Европейского Союза и, соответственно, возрастающий риск прямого вовлечения стран Евросоюза в военный конфликт с Россией.

- Он правда существует?

- Несомненно, он абсолютно реален. Конечно, сейчас это выглядит чистым безумием, но судя по тому, что делают власти Евросоюза, можно сделать вывод: они готовятся к прямому военному столкновению с Россией.

- А эта подготовка не может быть частью выполнения требований Трампа к странам – членам НАТО о повышении роста затрат на вооружение до 3% ВВП?

- Подразумевается, что это расходы на оборону альянса. Трамп не хочет воевать с Россией. Логика Трампа: пусть европейцы сами решают проблемы на европейском континенте, в том числе за свои деньги. Поэтому, думаю, победа Трампа будет способствовать ускорению милитаризации Евросоюза. Если победит Харрис, будет происходить то же самое, только медленнее.

Вероятно, милитаризация Европы и назначение России главным врагом, действительно, ставка какой-то части европейской элиты. Там есть наивная уверенность в том, что Россия не применит ядерное оружие против них. Они почему-то считают, что в какой-то момент смогут военным путем решить «российскую проблему».

- Какой момент?

- Они готовятся к 2029-2030 годам, когда должна быть закончена перезагрузка военно-промышленного комплекса Евросоюза.

- То есть можно не радоваться обещанию Трампа в 24 часа завершить российско-украинский конфликт?

- Нам нечему радоваться. Каким образом он его завершит в 24 часа? Допустим, по нынешним границам. Но при этом мы все равно будем иметь рядом с собой государство, официальная идеология которого - необходимость уничтожения России. Ну, так себе подарочек.

- Почему декларированный «Минск-3» - (аналог Минских соглашений с заморозкой конфликта по линии разграничения с «механизмами принуждения» для их выполнения обеими сторонами), декларированный недавно командой Трампа, нас не устраивает?

- Это то же самое, что Минские соглашения с номерами один и два: заморозить военные действия под обещания украинской стороны, которые она не будет выполнять.

- Представим, что выборы закончились и Трамп проиграл. По результатам опросов американцев, 69%считают, что он не признает своего поражения, только 30% уверены в обратном. Что произойдет, если не признает?

- Если Трампа объявят проигравшим, его сторонники попытаются отработать ситуацию с заменой выборщиков от штатов - технология, которую использовали в прошлый раз. Будут готовить судебные иски - лучше, чем в 2021-2022 годах. Всем, кто рассказывает о фальсификации выборов 2020 года в пользу Байдена, хочу напомнить, что команда Трампа подавала несколько десятков исков. Ни один из них не выиграла, в том числе в судах, где председательствовали судьи-республиканцы, назначенные лично Трампом.

- Американцев предупредили, что итоги голосования они узнают только через одну-две недели. А когда начнутся истории с их оспариванием, неважно, на улицах или в судах?

- Сразу практически. Официального объявления итогов никто ждать не будет. Понятно же, что обнаружатся какие-то спорные участки, спорные округа. Судя по всему, да, будет большая битва. Главное, что вынесла команда Трампа из предыдущих выборов – необходимость активного участия в досрочном голосовании и голосовании по почте. Но тут вопрос подсчета, потому что есть заповедники, достаточно значимые, например, в Пенсильвании это Филадельфия. Существует устойчивое мнение, что там демократическая партия очень сильна по части коррекции результата, хотя доказательств этому нет.

- Что случится, если выборы закончатся со счетом 269 против 269?

- Это прописано в Конституции США: тогда решение принимается в Палате

представителей, а в ней - большинство республиканцев. Значит, Трамп

становится президентом. Такое уже случалось в истории Соединенных Штатов.

- Некоторые российские политологи говорят, что в США уже практически идет гражданская война. Вряд ли они основываются на одноименном фильме «Гражданская война» (в российском переводе «Падение империи»). Тогда в чем это выражается?

- Я бы сказал, что там идет холодная война - противостояние. Вылиться в то, что нам показали в кино, оно может только гипотетически. На мой взгляд, критическая масса для этого не набрана.

- Решение Трампа пригласить Маска на пост главы Департамента эффективности правительства, якобы, он сможет сократить госрасходы, - хороший ход в предвыборной кампании?

- Думаю, да. В целом, участие Маска в избирательной кампании Трампа приносит очевидную пользу.

- Хотя до первого покушения на президента, Илон Маск не входил в круг его сторонников.

- Очевидно же, что с момента покупки Твиттера*, переименованного

в Х* (соцсеть, заблокированная в России), он работал на республиканскую

партию.

Справка: День всенародного голосования в США пройдет 5 ноября, традиционно «во вторник после первого понедельника» — такая мудреность в назначении даты предусмотрена, чтобы выборы не совпали с Днем всех святых, отмечаемым 1 ноября. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов, пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.

По состоянию на 31 октября на выборах президента США досрочно проголосовали более 59 млн человек. Голосование проходит очно и по почте. Почти 39% проголосовавших — сторонники демократической партии, 36% — республиканской. 25% не назвали партийные предпочтения.