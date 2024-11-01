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Афиша Plus Город Мультимедийная заметка фонтанка pro Редкие иконы от московских коллекционеров: в Смольном соборе открылась выставка образов Богоматери

Редкие иконы от московских коллекционеров: в Смольном соборе открылась выставка образов Богоматери

Выставка «Чтимые образы Богоматери от Тихвина до Владивостока» открылась в Петербурге. Древние иконы разместились в подцерковном пространстве Смольного собора.

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Петербуржцы могут увидеть более 90 произведений XV — начала ХX века из частных собраний Москвы. Большинство их них никогда не выставлялись. Это, например, уникальные иконы Богоматери Кипрской или четырехчастная икона с изображениями Богоматери Цареградской, Иерусалимской, Влахернской и Александрийской.

Более почитаемого образа, чем образ Пресвятой Богородицы, на земле не существует. Не счесть в этом мире образов Божией Матери, которые защищали Русь, оберегали людей от страшных болезней и приносили призвание к добродетели».

Особую группу образуют редко встречающиеся изображения «Достойно есть», где последовательно воспроизводятся строки этой молитвы к Богородице. В экспозицию вошли также иконы с клеймами чудес, то есть образа с историей их появления и произошедшими при этом удивительными событиями.

Важный раздел богородичной иконографии — изображения праздников. Посетители смогут увидеть несколько комплектов таких икон из иконостасов, иконы Покрова и несколько образов Рождества Христова. Наконец, очень интересную часть экспозиции составляют произведения Нового времени, когда появились изображения Богородицы, помогающей человеку в каком-то конкретном деле. Например, молитвенное обращение к Богоматери рожениц стало причиной создания икон Богоматери «Вспоможение в родах».

Экспозиция подготовлена Обществом содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Она продлится до 10 декабря 2024 года.

«Здесь каждый может ощутить связь с духовными корнями, почувствовать силу и красоту российской культуры, которые становятся путеводными ориентирами, связывающими прошлое с настоящим» — рассказал Илья Козлов, директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры.

Основательница Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова и коллекционер Светлана Абрамова подчеркнула, что «уникальность сегодняшнего события в том, что нам удалось объединить усилия. В день открытия и церковь, и частные коллекционеры, и государственные музеи, и научные деятели могут показать всем, что нам удалось сохранить»

Фотографии предоставлены пресс-службой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

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