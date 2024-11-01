Сложный тест про Россию для петербуржцев: включите «Я русский» и пройдите его до конца

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По преданию о призвании Рюрика в Новгород в 862 г., зафиксированному в «Повести временных лет», известно, что варягов совместно призвали словене, кривичи, чудь, весь и меря. Эти славянские и финно-угорские народы жили рядом и были связаны между собой и с варягами торговыми отношениями. Именно на их землях начинался старейший торговый путь из Скандинавии на Ближний Восток. Как он называется?