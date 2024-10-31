Петербурженка поскользнулась и упала в Большую Невку. Ее спас ОМОН

Девушка свалилась в ледяную воду в ЦПКиО. Она не могла выбраться сама, но ее заметил ОМОН.

Прогулка вдоль Большой Невки в Петроградском районе Петербурга обернулась для прохожей незапланированным купанием и последующей прогулкой на катере. Видео спасения девушки из воды показала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии 31 октября.

Инцидент произошел у Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове. Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН «Балтика» (на транспорте) Главного управления Росгвардии заметили, как девушка поскользнулась и упала в реку.

Бойцы незамедлительно сели в катер и направились к причальной стенке, где пыталась выбраться из воды девушка. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, ее быстро подняли из холодной воды, отвезли на берег и дали сухую одежду. К месту происшествия также вызвали скорую помощь.