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Происшествия Петербурженка поскользнулась и упала в Большую Невку. Ее спас ОМОН

Петербурженка поскользнулась и упала в Большую Невку. Ее спас ОМОН

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9 комментариев

Девушка свалилась в ледяную воду в ЦПКиО. Она не могла выбраться сама, но ее заметил ОМОН.

Прогулка вдоль Большой Невки в Петроградском районе Петербурга обернулась для прохожей незапланированным купанием и последующей прогулкой на катере. Видео спасения девушки из воды показала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии 31 октября.

Инцидент произошел у Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове. Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН «Балтика» (на транспорте) Главного управления Росгвардии заметили, как девушка поскользнулась и упала в реку.

Бойцы незамедлительно сели в катер и направились к причальной стенке, где пыталась выбраться из воды девушка. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, ее быстро подняли из холодной воды, отвезли на берег и дали сухую одежду. К месту происшествия также вызвали скорую помощь.

«Спасибо вам огромное, будьте счастливы», — с улыбкой поблагодарила сотрудников горожанка.

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Комментарии
9
260786601
1 час
Вот и в ОМОНе тик-токеры появились.
Mathias R.
59 минут
стеснительный какой, и здесь в маске
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