В Челябинске в коттедж гадалки нагрянули силовики после ритуала «снятия порчи»

Ритуал по «снятию порчи» в Челябинске закончился для местной жительницы визитом не потусторонних сил, а вполне осязаемых сотрудников полиции, СОБРа и Росгвардии. Женщину задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Вопросы есть и к ее сожителю. Подробности 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Помощь правоохранительных органов понадобилась 27-летней жительнице Коми. Она рассказала, что познакомилась с гадалкой в социальной сети. Та ей пообещала «снять порчу» с клиентки и ее сына. В результате, женщина лишилась трехсот тысяч рублей.

Полицейские установили адрес проживания 25-летней подозреваемой. Выяснилось, что ранее у женщины были проблемы с законом из-за краж. Деньги за магические услуги поступали на счет ее сожителя.

«Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не трудоустроены», — добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Санкция статьи УК о мошенничестве в крупном размере предусматривает до 6 лет лишения свободы.

На фоне недавнего убийства Елены Сарафановой в Коркино и последовавших за ним погромов власти и силовики обратили повышенное внимание на представителей кочевого народа. Проверки диаспоры проводят по всей Челябинской области, пишет 74.RU. 29 октября в Коркино прошел рейд с участием 400 полицейских.