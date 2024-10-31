Лидерами среди приложений экосистем стали «СберБанк Онлайн», «Мой МТС» и Т-Банк

Как сообщает «Коммерсант», экосистемы активно развивают цифровые платформы, число пользователей подписок на их digital-продукты к 2028 году может достичь 96 млн человек, прогнозируют в J’son & Partners Consulting. В рейтинге Markswebb оценивались 17 блоков пользовательских задач и более 400 критериев. Оценка выставлялась от 0 до 100 баллов.
По оценкам Markswebb, лидером рейтинга «цифрового опыта» стал «СберБанк Онлайн», набравший 68,5 %. В качестве плюсов эксперты отметили информативный каталог продуктов экосистемы, возможности персонализации и чат-бот, а недостатком — ограничение возможностей по контролю движения бонусов.
На втором месте — «Мой МТС» (68,1 %), который отстал от лидера рейтинга всего на 0,4 балла. В числе преимуществ приложения аналитики называют централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат.
Третье место у Т-Банка. Всего был проанализирован «цифровой опыт» в приложениях МТС (сервис — «Мой МТС»; подписка — МТС Premium; бонусная программа — МТС Cashback), Сбера («СберБанк Онлайн»; «СберПрайм»; «СберСпасибо»), Т-Банка («Т-Банк Про», «Баллы Браво»), «Яндекса» («Яндекс с Алисой», «Яндекс Go»; «Плюс»; баллы «Плюса») и VK.