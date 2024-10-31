Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-з.

 752мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Технологии Лидерами среди приложений экосистем стали «СберБанк Онлайн», «Мой МТС» и Т-Банк

Лидерами среди приложений экосистем стали «СберБанк Онлайн», «Мой МТС» и Т-Банк

Аналитическое агентство Markswebb провело исследование взаимодействия российских экосистем с аудиторией через приложения. На его основе были выявлены лидеры «цифрового опыта».

561
Написать комментарий

Как сообщает «Коммерсант», экосистемы активно развивают цифровые платформы, число пользователей подписок на их digital-продукты к 2028 году может достичь 96 млн человек, прогнозируют в J’son & Partners Consulting. В рейтинге Markswebb оценивались 17 блоков пользовательских задач и более 400 критериев. Оценка выставлялась от 0 до 100 баллов.

По оценкам Markswebb, лидером рейтинга «цифрового опыта» стал «СберБанк Онлайн», набравший 68,5 %. В качестве плюсов эксперты отметили информативный каталог продуктов экосистемы, возможности персонализации и чат-бот, а недостатком — ограничение возможностей по контролю движения бонусов.

На втором месте — «Мой МТС» (68,1 %), который отстал от лидера рейтинга всего на 0,4 балла. В числе преимуществ приложения аналитики называют централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат.

Третье место у Т-Банка. Всего был проанализирован «цифровой опыт» в приложениях МТС (сервис — «Мой МТС»; подписка — МТС Premium; бонусная программа — МТС Cashback), Сбера («СберБанк Онлайн»; «СберПрайм»; «СберСпасибо»), Т-Банка («Т-Банк Про», «Баллы Браво»), «Яндекса» («Яндекс с Алисой», «Яндекс Go»; «Плюс»; баллы «Плюса») и VK.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15