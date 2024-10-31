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ЖКХ В Калининском районе Петербурга завершили работы по замене изношенного трубопровода

В Калининском районе Петербурга завершили работы по замене изношенного трубопровода

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В Калининском районе Петербурга сотрудники ГУП «ТЭК СПб» заменили изношенный участок трубопровода, выявленный во время проверки. Трубу отремонтировали без отключения горячей воды, но отопления дома на время лишили, сообщили в пресс-службе компании 31 октября.

Работы на тепловой сети диаметром 60 см проводили у дома 19/3 по проспекту Науки. Дефект выявили в результате тепловизионной съемки, позволяющей опережать технологические нарушения. 30 октября специалисты приступили к замене слабого участка, отопление 141 дома пришлось отключить.

«Жители данных домов получают горячее водоснабжение по обратному трубопроводу», — добавили в ТЭК.

К 13:30 следующего дня на участке завершили сварочные работы, в настоящее время ведется запитка трубопровода. Всего специалисты заменили около 6 метров трубопровода.

Горожанам также напомнили, что ГУП «ТЭК СПб» подает теплоноситель до границ балансовой принадлежности (ввода в дом). Если в доме нет горячей воды или центрального отопления, рекомендуется обращаться в свою управляющую компанию.

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