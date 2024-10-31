Прокуратура Финляндии обвинила россиянина Тордена в «военных преступлениях» на Украине

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения гражданину РФ Воиславу Тордену в военных преступлениях, якобы совершенных на территории Украины в 2014 году. По информации издания Yle, в деле фигурируют четыре эпизода.
Как следует из ордера на арест, вероятные преступления Торденом были совершены в 2014–2015 годах и при отягчающих обстоятельствах.
Гражданина РФ задержали финские полицейские 20 июля 2023 года. Киев добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, якобы совершенных в Донбассе.
Ранее Торден носил имя Ян Петровский. Россиянин внесен в санкционные списки Евросоюза и минфина США. Посольство РФ внимательно следит за ситуацией и готово оказать дальнейшую защиту прав Тордена.
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