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Политика Прокуратура Финляндии обвинила россиянина Тордена в «военных преступлениях» на Украине

Прокуратура Финляндии обвинила россиянина Тордена в «военных преступлениях» на Украине

1 267
6 комментариев

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения гражданину РФ Воиславу Тордену в военных преступлениях, якобы совершенных на территории Украины в 2014 году. По информации издания Yle, в деле фигурируют четыре эпизода.

Как следует из ордера на арест, вероятные преступления Торденом были совершены в 2014–2015 годах и при отягчающих обстоятельствах.

Гражданина РФ задержали финские полицейские 20 июля 2023 года. Киев добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, якобы совершенных в Донбассе.

Ранее Торден носил имя Ян Петровский. Россиянин внесен в санкционные списки Евросоюза и минфина США. Посольство РФ внимательно следит за ситуацией и готово оказать дальнейшую защиту прав Тордена.

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Комментарии
6
VKuser174198221
30 минут
И чего же такому патриоту России в России не жилось? Потянуло в гейропах шастать враждебных- и вот результат......
Torres
52 минуты
алекспаркер некст.
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