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Происшествия Россиянин заплатит штраф в Японии более 3 млн рублей за обход санкций против РФ

Россиянин заплатит штраф в Японии более 3 млн рублей за обход санкций против РФ

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Районный суд Осаки вынес приговор гражданину России Андрею Сове, назначив ему штраф в размере 5 миллионов иен (около 3 млн 183 тыс. рублей) и условный срок в три года за поставку товаров на родину без необходимых разрешений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Осаке.

Суд назначил Сове тюремный срок в три года с отсрочкой исполнения на четыре года. На заседании суда он был отпущен. Правоохранительные органы обвинили россиянина в нарушении экспортных санкций, утверждая, что его действия не имели смягчающих обстоятельств. Прокуратура требовала максимальное наказание в 3,5 года тюрьмы, тогда как защита просила о условном сроке с сохранением штрафа, указывая на отсутствие ущерба от действий подсудимого.

Андрей Сова, руководитель одной из компаний в Осаке, был обвинен в отправке контейнера с гидроциклами, мопедами и судовым дизельным двигателем на сумму около 42 миллионов иен (чуть меньше 27 млн рублей) без разрешения японских властей. Это первый случай задержания россиянина в Японии по обвинению в нарушении санкционного законодательства.

Из-за ситуации на Украине Япония ввела ряд санкций против России, затронув более тысячи человек и 120 организаций. В список запрещенных к экспорту товаров вошли автомобили стоимостью свыше 6 миллионов иен и другие товары и технологии.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Теперь будем свои делать мопеды,трусы,сливочное масло.
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