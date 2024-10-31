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Общество Лавров: Россия и Иран подпишут обновленный договор о стратегическом партнёрстве

Лавров: Россия и Иран подпишут обновленный договор о стратегическом партнёрстве

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19 комментариев

Россия и Иран в ближайшее время подпишут обновленный договор о партнерстве, в котором значительное внимание будет уделено совместной кооперации в области обороны. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лавров назвал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений, пишет РИА Новости.

«Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах безопасности на региональном и глобальном уровне», — сказал глава МИД.

Госдума в четверг, 24 октября, ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщается на сайте ГД. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

В МИД РФ подчеркнули, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Также документ нужен, чтобы снизить риски эскалации (в том числе ядерной) на Корейском полуострове.

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Комментарии
19
Garik.Maremanov.1-1
57 минут
Северная Корея и Венесуэла тоже в ряду наших главных партнеров. Петр Великий, если б узнал о таком позорище, в гробу бы, бедный, перевернулся.
гастарбайтер
1 час
Корейцев мало Ын прислал - нужны иранцы?
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