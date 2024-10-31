Лавров: Россия и Иран подпишут обновленный договор о стратегическом партнёрстве

Россия и Иран в ближайшее время подпишут обновленный договор о партнерстве, в котором значительное внимание будет уделено совместной кооперации в области обороны. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах безопасности на региональном и глобальном уровне», — сказал глава МИД.

Госдума в четверг, 24 октября, ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщается на сайте ГД. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.