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Происшествия На Урале члены группировки похитили двух подростков и требовали 300 тысяч с их родственников

На Урале члены группировки похитили двух подростков и требовали 300 тысяч с их родственников

Задерживать похитителей пришли сотрудники УФСБ

1 597
5 комментариев

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали группу преступников, которые похитили двух подростков и потребовали выкуп за их освобождение. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело, пишет 31 октября Е1.RU.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, инцидент произошел в июле. Угрожая пистолетом или его имитацией, преступники похитили подростков, обвинили их в незаконном обороте наркотиков и потребовали от их родственников 300 тысяч рублей за жизнь каждого из детей.

Один из задержанных рассказал, что занимался вымогательством и успел получить 30 тысяч рублей.

В настоящее время следственные органы выясняют, могут ли задержанные быть связаны с более крупным преступным сообществом.

Летом этого года сообщалось о похищении подростков с автобусной остановке в Екатеринбурге. 28-летний мужчина заставил мальчиков пойти с ним в квартиру, где угрожал им и требовал деньги. Родственники не стали вести переговоры с вымогателем и сразу обратились в полицию. Известно, что похититель недавно вышел из колонии и имел проблемы с наркотиками.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
Главное, что не 90-е.
Повестка дна
44 минуты
Интересно, какая служба группировку крышевала
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