167 килограммов наркотиков нашли в Ставрополье с помощью полицейского дрона

Плантацию с растительным наркотиком нашли сотрудники МВД в Ставропольском крае. Обьем изъятого стал рекордным для региона.
О поимке наркоторговцев 31 октября сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Плантацию рядом с фермой нашли с помощью беспилотника.
Подозреваемых задерживали со спецназом. С плантации было изъято 117 кустов и мешки с готовой продукцией — всего 167 килограммов травы.
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