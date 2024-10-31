В Невском районе к 2027 году построят мегашколу на 1850 мест

По плану это будет четырехэтажное здание П-образной формы с закрытым двором, где будут проводить уличные мероприятия, праздники и торжественные линейки. На прилегающей территории, помимо площадок для игр и отдыха, будет спортивный кластер площадью более 6,5 тыс. кв. м с футбольным полем, двумя площадками для игр в волейбол и баскетбол, а также 8 дорожками для бега и отдельной — для прыжков в длину.