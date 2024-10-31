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Город Строительство В Невском районе к 2027 году построят мегашколу на 1850 мест

В Невском районе к 2027 году построят мегашколу на 1850 мест

Школа будет находиться на проспекте Обуховской Обороны. Ее построит Setl Group в составе жилого комплекса «Астра Континенталь».

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6 комментариев

По плану это будет четырехэтажное здание П-образной формы с закрытым двором, где будут проводить уличные мероприятия, праздники и торжественные линейки. На прилегающей территории, помимо площадок для игр и отдыха, будет спортивный кластер площадью более 6,5 тыс. кв. м с футбольным полем, двумя площадками для игр в волейбол и баскетбол, а также 8 дорожками для бега и отдельной — для прыжков в длину.

Внутри школы физкультурную составляющую поддержат два спортивных зала и два бассейна. Традиционные классы, лаборатории, столовую и актовый зал дополнит библиотека площадью почти 900 кв. м.

Кроме школы, в рамках ЖК на проспекте Обуховской Обороны Setl Group планирует построить три детских сада на 700 мест в общей сложности и многофункциональный парк «Город спорта».

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Комментарии
6
Ser_N0771
1 час
судя по геометке жилого комплекса «Астра Континенталь»: Невский завод RIP
Death_Hunter1986
24 минуты
Нам уже не учиться в данной школе
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