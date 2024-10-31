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Происшествия Гибель подростка-зацепера в Зеленогорске обернулась уголовным делом

Гибель подростка-зацепера в Зеленогорске обернулась уголовным делом

2 813
8 комментариев

После обнаружения тела подростка на железной дороге в Курортном районе Петербурга возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета 31 октября.

Трагедия произошла накануне вечером на станции Зеленогорск. 15-летнего школьника обнаружили без признаков жизни на путях. По предварительным данным, он проехал между вагонами поезда от станции Удельная. При торможении состава подросток решил спрыгнуть, но неудачно.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Комментарии
8
-4°
1 час
Дураков и в наше время хватало, тырнетов не было для огласки
Гость
1 час
По факту обнаружения трупа всегда дело возбуждают, независимо от обстоятельств.
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