Гибель подростка-зацепера в Зеленогорске обернулась уголовным делом

После обнаружения тела подростка на железной дороге в Курортном районе Петербурга возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета 31 октября.

Трагедия произошла накануне вечером на станции Зеленогорск. 15-летнего школьника обнаружили без признаков жизни на путях. По предварительным данным, он проехал между вагонами поезда от станции Удельная. При торможении состава подросток решил спрыгнуть, но неудачно.