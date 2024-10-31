Внутри кварталов у метро «Приморская» завершили реконструкцию освещения

Всего СПб ГБУ «Ленсвет» установил 480 светильников и опор, а также 30 светодиодных прожекторов для освещения 18 детских и спортивных площадок. Было проложено 17 км кабельных линий. Новые фонари появились вдоль пешеходных улиц, внутриквартальных проездов и рядом с образовательными учреждениями, поликлиникой, библиотекой и Академией ледовых видов спорта.

Всего за последние годы было реконструировано, построено и капитально отремонтировано 25 объектов освещения. В 2024 году планируется завершить реконструкцию на улице Беринга.