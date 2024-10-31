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Город ЖКХ Внутри кварталов у метро «Приморская» завершили реконструкцию освещения

Внутри кварталов у метро «Приморская» завершили реконструкцию освещения

На Васильевском острове завершилась реконструкция наружного освещения в трех жилых массивах, расположенных между Наличной и Уральской улицами, проспектом КИМа и улицей Одоевского.

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Всего СПб ГБУ «Ленсвет» установил 480 светильников и опор, а также 30 светодиодных прожекторов для освещения 18 детских и спортивных площадок. Было проложено 17 км кабельных линий. Новые фонари появились вдоль пешеходных улиц, внутриквартальных проездов и рядом с образовательными учреждениями, поликлиникой, библиотекой и Академией ледовых видов спорта.

Всего за последние годы было реконструировано, построено и капитально отремонтировано 25 объектов освещения. В 2024 году планируется завершить реконструкцию на улице Беринга.

Представляя в ЗакСе проект городского бюджета, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшее время планируется завершить программу замены натриевых светильников на светодиодные. Сейчас на них приходится 56% всех фонарей в городе. Всего в трехлетнем бюджете на модернизацию освещения выделено более 12 млрд рублей.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
Сколько пафоса нагнали про замену лампочек ...
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