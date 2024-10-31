В России количество заблокированных фишинговых страниц за год выросло на 116 %

В России с начала 2024 года количество обнаруженных и заблокированных фишинговых ресурсов выросло более чем вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом 31 октября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на группу компаний «Солар».

Так, за девять месяцев количество ликвидированных заведомо ложных страниц, созданных для обмана посетителей, увеличилось на 116 %. По данным специалистов, хакеры стали реже использовать в доменных именах упоминания известных марок. На замену им пришли фишинговые домены, что усложняет поиск опасных ресурсов. При этом за блокировкой одних схем следует разработка более сложных.

Как рассказали изданию в маркетплейсе Wildberries, в первом полугодии 2024 года число фишинговых сайтов с использованием их имени выросло более чем в два раза. Зачастую мошенники пытаются получить доступ к паролям продавцов.