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Происшествия В Петербурге задержали гендиректора строительной фирмы из-за недостроенных домов

В Петербурге задержали гендиректора строительной фирмы из-за недостроенных домов

Генерального директора крупной строительной фирмы задержали по подозрению в мошенничестве в Петербурге. Следствие считает, что он присвоил миллионы, которые должны были пойти на строительство домов.

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2 комментария

По версии следствия, фигурант как гендиректор строительной организации заключил с гражданами договоры на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов, сообщает 31 октября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Люди взяли ипотеку и оплатили строительство, банк перечислил деньги на счета компаний, которые находились под контролем фигуранта, однако работы так и не были выполнены.

Бизнесмену вменяют присвоение более 61 миллиона рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 22 августа. А 30 октября фигурант был задержан. Ему предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным «Фонтанки», речь идет о генеральном директоре ООО «ЦКС» и проекте по строительству каркасных домов, которые в итоге остались не достроены.

Как писал NSP, люди соблазнялись ипотекой с субсидированной ставкой — от 1% годовых. Она объяснялась тем, что часть полученных от заказчика средств застройщик возвращал банку. Однако компания, получив от банка несколько траншей, не перечисляла ему обещанные деньги. Банк, в свою очередь, повышал ставку по кредиту. Вдобавок и строительство оставалось незавершенным, и люди в итоге оставались с возросшими долгами и без дома. По оценкам потерпевших, таких эпизодов более пятидесяти.

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Петербург Мошенничество
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Комментарии
2
4688643952
6 минут
судя из предыдущих новостей такие из суда потом домой уходят.
kolpankolpan
8 минут
Совершенно безграмотный человек.Как? как могла вырасти такая компания? Видимо папа помер,а сынок охламон.
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