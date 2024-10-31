В Петербурге задержали гендиректора строительной фирмы из-за недостроенных домов

По версии следствия, фигурант как гендиректор строительной организации заключил с гражданами договоры на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов, сообщает 31 октября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Люди взяли ипотеку и оплатили строительство, банк перечислил деньги на счета компаний, которые находились под контролем фигуранта, однако работы так и не были выполнены.

Бизнесмену вменяют присвоение более 61 миллиона рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 22 августа. А 30 октября фигурант был задержан. Ему предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал NSP, люди соблазнялись ипотекой с субсидированной ставкой — от 1% годовых. Она объяснялась тем, что часть полученных от заказчика средств застройщик возвращал банку. Однако компания, получив от банка несколько траншей, не перечисляла ему обещанные деньги. Банк, в свою очередь, повышал ставку по кредиту. Вдобавок и строительство оставалось незавершенным, и люди в итоге оставались с возросшими долгами и без дома. По оценкам потерпевших, таких эпизодов более пятидесяти.