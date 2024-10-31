Ладожский мост ограничат для грузовиков из-за предаварийного состояния

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







С 2 декабря по мосту запретят проезд машин тяжелее 23 тонн, а максимальную разрешенную нагрузку на ось ограничат 6 тоннами, сообщает 31 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Соответствующие дорожные знаки установят на подъездах к переправе.

Ограничения решено ввести по результатам диагностики Ладожского моста в связи с его предаварийным состоянием. Эта мера позволит уменьшить динамические нагрузки на сооружение, которые возникают при передвижении большого количества машин, в том числе с перегрузом.

Ладожский мост был построен в 1978–1981 годах и введен в эксплуатацию в 1983 году. У переправы девять пролетов, и один из них разводится для пропуска судов в период навигации. Капитальный ремонт моста проводили с 2011 по 2013 год.