Ладожский мост ограничат для грузовиков из-за предаварийного состояния

С 2 декабря по мосту запретят проезд машин тяжелее 23 тонн, а максимальную разрешенную нагрузку на ось ограничат 6 тоннами, сообщает 31 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Соответствующие дорожные знаки установят на подъездах к переправе.
Ограничения решено ввести по результатам диагностики Ладожского моста в связи с его предаварийным состоянием. Эта мера позволит уменьшить динамические нагрузки на сооружение, которые возникают при передвижении большого количества машин, в том числе с перегрузом.
Ладожский мост был построен в 1978–1981 годах и введен в эксплуатацию в 1983 году. У переправы девять пролетов, и один из них разводится для пропуска судов в период навигации. Капитальный ремонт моста проводили с 2011 по 2013 год.
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