Адвоката из Чечни задержали за угрозы прокурору. Он скрылся от следствия больше года назад

В Москву из Чечни доставлен адвокат Тимур Идалов. Ему предъявлено обвинение за угрозы убийством прокурору в суде. Он уже был под стражей по этому делу, затем суд его освободил и он скрылся.
О повторном задержании Идалова 31 октября пишет «Коммерсантъ». Согласно обвинению, два года назад в Никулинском районном суде Москвы адвокат спросил у прокурора: «Вы что, комиссар Каттани?» Затем он напомнил, что этого героя из сериала «Спрут» расстреляли. В СМИ сообщали, что фраза была сказана в перепалке после слов прокурора об «артистах больших и малых театров».
В апреле 2023 Идалова отправили в СИЗО, но горсуд изменил меру на запрет определенных действий. Оказавшись на свободе, адвокат покинул столицу и позже был объявлен в розыск. Сам он сообщал, что улетел в Грозный из-за проблем со здоровьем мамы, а оказавшись на родине, и сам почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он просил перенести процесс в Чечню.
Идалов защищал Алихана Белхороева — одного из фигурантов дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он также был адвокатом Марата Кадырова, проходившего по одному делу вместе с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Идалов также представлял интересы правозащитника Льва Пономарева*.
* Признан иностранным агентом.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.