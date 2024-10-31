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Общество Адвоката из Чечни задержали за угрозы прокурору. Он скрылся от следствия больше года назад

Адвоката из Чечни задержали за угрозы прокурору. Он скрылся от следствия больше года назад

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5 комментариев

В Москву из Чечни доставлен адвокат Тимур Идалов. Ему предъявлено обвинение за угрозы убийством прокурору в суде. Он уже был под стражей по этому делу, затем суд его освободил и он скрылся.

О повторном задержании Идалова 31 октября пишет «Коммерсантъ». Согласно обвинению, два года назад в Никулинском районном суде Москвы адвокат спросил у прокурора: «Вы что, комиссар Каттани?» Затем он напомнил, что этого героя из сериала «Спрут» расстреляли. В СМИ сообщали, что фраза была сказана в перепалке после слов прокурора об «артистах больших и малых театров».

В апреле 2023 Идалова отправили в СИЗО, но горсуд изменил меру на запрет определенных действий. Оказавшись на свободе, адвокат покинул столицу и позже был объявлен в розыск. Сам он сообщал, что улетел в Грозный из-за проблем со здоровьем мамы, а оказавшись на родине, и сам почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он просил перенести процесс в Чечню.

Идалов защищал Алихана Белхороева — одного из фигурантов дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он также был адвокатом Марата Кадырова, проходившего по одному делу вместе с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Идалов также представлял интересы правозащитника Льва Пономарева*.

* Признан иностранным агентом.

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Комментарии
6
Андрей_спб
1 час
Если перенесут дело в Грозный, его не только оправдают, но и медаль по-брацки вручат.
Cashmare
1 час
а где угроза убийством?
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