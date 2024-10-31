Адвоката из Чечни задержали за угрозы прокурору. Он скрылся от следствия больше года назад

В Москву из Чечни доставлен адвокат Тимур Идалов. Ему предъявлено обвинение за угрозы убийством прокурору в суде. Он уже был под стражей по этому делу, затем суд его освободил и он скрылся.

О повторном задержании Идалова 31 октября пишет «Коммерсантъ». Согласно обвинению, два года назад в Никулинском районном суде Москвы адвокат спросил у прокурора: «Вы что, комиссар Каттани?» Затем он напомнил, что этого героя из сериала «Спрут» расстреляли. В СМИ сообщали, что фраза была сказана в перепалке после слов прокурора об «артистах больших и малых театров».

В апреле 2023 Идалова отправили в СИЗО, но горсуд изменил меру на запрет определенных действий. Оказавшись на свободе, адвокат покинул столицу и позже был объявлен в розыск. Сам он сообщал, что улетел в Грозный из-за проблем со здоровьем мамы, а оказавшись на родине, и сам почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он просил перенести процесс в Чечню.