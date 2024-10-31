На Кубани мужчина держал в сарае тигрицу и пытался сбежать с ней от полиции

В Краснодарском крае житель станицы Староминская держал в частном тигрицу. Обеспокоенные присутствием хищницы соседи обратились в правоохранительные органы. Мужчина настолько не хотел расставаться с питомцем, что попытался сбежать с тигрицей, сообщает 31 октября прокуратура региона.

Забирать животное, которое хозяин держал в сарае, приехали сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора при поддержке полиции.

Выяснилось, что хищницу мужчина приобрел в 2021 году. При этом документы о покупке он показать не смог, поэтому тигрицу решили забрать в специальную организацию. Хозяину это не понравилось и он попытался вывезти питомца на машине, а параллельно несколько раз ударил животное.

Мужчина получил административный протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, прокуратура проведет проверку по факту жестокого обращения с животным.

В настоящий момент тигра изъяли и передали на временное содержание специалистам.



