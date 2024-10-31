Циклоны принесут в Петербург дожди с мокрым снегом

Петербург находится на смене атмосферных вихрей. В четверг, 31 октября, город вступит под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона, а закончит день, ощущая воздействие передней части следующего ненастного посланника Атлантики, пишет ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
Погода ожидается облачная с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.
Воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, в Ленинградской области будет от двух до семи градусов тепла. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В пятницу также ожидаются дожди, вечером переходящие в мокрый снег, и от плюс трех до пяти градусов.
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