Погибшего нашли после пожара на Витебском проспекте

Квартирный пожар тушили в пятиэтажке Московского района Петербурга 31 октября. Без жертв не обошлось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины восьмого утра три пожарных расчёта спешили на Витебский проспект, 47/4. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире и распространился на 22 квадратных метра.
Силами пятнадцати пожарных квартиру потушили к половине девятого утра.
«На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — рассказали в ведомстве.
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