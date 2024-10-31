Погибшего нашли после пожара на Витебском проспекте

Квартирный пожар тушили в пятиэтажке Московского района Петербурга 31 октября. Без жертв не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины восьмого утра три пожарных расчёта спешили на Витебский проспект, 47/4. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире и распространился на 22 квадратных метра.

Силами пятнадцати пожарных квартиру потушили к половине девятого утра.

«На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — рассказали в ведомстве.