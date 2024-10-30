В Петербурге отменили разведение мостов из-за погодных условий

В Санкт-Петербурге в ночь с 30 на 31 октября отменили разведение мостов из-за неблагоприятных климатических условий. В городе усиливается ветер. Об этом сообщает telegram-канал ГБУ «Мостотрест».



Ранее пресс-служба ГУ МЧС предупреждала петербуржцев об ухудшении погодных условий в городе.

По данным Гидрометцентра России, в Петербурге на период с 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–18 м/с.