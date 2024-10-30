Уголовников, сбежавших с СВО, пришлось брать штурмом в Ленобласти

Трех жителей Ленобласти, сбежавших из воинских частей, вечером 30 октября в наручниках доставили в Военно-следственный комитет после жесткого задержания. Об этом 30 октября пишет 47news. По данным издания, все трое отправились на фронт из мест лишения свободы, улизнули из зоны проведения специальной военной операции и находились в розыске.

У каждого из задержанных дезертиров по несколько судимостей, преимущественно кражи. По закону они были освобождены следственными органами от уголовной ответственности, отправившись на СВО. 47news приводит имена уголовников: Александр Игуменов 30 лет от роду, 30-летний Марк Фролов и 37-летний Владимир Никин.

В ходе поиска скрывшегося от прохождения воинской службы Игуменова члены поисково-разыскной группы Минобороны выдвинулись к дому 11 улицы Новой поселка Янино Всеволожского района, проверили лестничную площадку и стали ожидать его. Но, когда тот появился, оказалось, что он не один: с ним еще двое. Игуменов выхватил пистолет, почти приставил ствол ко лбу офицера и потребовал от поисковиков убраться и дать дезертирам уйти, угрожая убийством.

Ввиду присутствия рядом посторонних и неготовности к такому развитию событий поисковая группа сделала вид, что отступает, подчинившись требованию уголовников, но в то же время вызвала полицейское подкрепление и окружила дом.