Соцсеть Трампа теперь стоит больше, чем соцсеть Маска. Экс-президент США запустил ее 3 года назад, когда его заблокировали в «Твиттере»

Стоимость социальной сети Дональда Трампа Truth Social превысила стоимость соцсети X (бывшего Twiiter, который, к слову, заблокирован в России), принадлежащей Илону Маску: ее акции выросли в четыре раза с конца сентября, и теперь компания оценивается в 10 миллиардов долларов.
Между тем X Holdings оценивается примерно в $9,4 млрд, исходя из последней оценки, которую инвестиционная группа Fidelity присвоила своей доле в компании, ранее известной как Twitter.
Акции Trump Media, или TMTG, как правило, больше движутся в зависимости от шансов Трампа на переизбрание, чем от собственных перспектив прибыли, и инвесторы видят, что его шансы на повторное избрание президентом в последнее время улучшаются. Во вторник акции выросли почти на 9%, закрывшись на отметке $51,51, в дополнение к росту на 21,6% в понедельник. Акции двигались так резко, что торги ненадолго останавливались несколько раз в течение утра. Акции упали примерно до $12 в конце прошлого месяца.
При этом в прошлом квартале соцсеть Дональда Трампа понесла убыток в 16 миллионов долларов.
Трамп создал Truth Social после того, как его заблокировали в Twitter после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. У кандидата в президенты США — примерно 57% акций компании, но он не участвует в ее управлении.
Между тем стоимость социальной сети X снизилась на 79% с момента приобретения ее Илоном Маском в октябре 2022 года.
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