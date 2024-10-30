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Происшествия В Петербурге погиб подросток-зацепер, ехавший между вагонами электрички

В Петербурге погиб подросток-зацепер, ехавший между вагонами электрички

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В Санкт-Петербурге 30 октября погиб несовершеннолетний зацепер, спрыгнувший с поезда во время торможения. О происшествии сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, несовершеннолетний следовал запрещенным способом между вагонами электропоезда от станции Удельная в Зеленогорск», — сказано в сообщении. «При торможении состава перед пунктом назначения подросток спрыгнул и получил смертельные травмы».

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка и проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Зацепер Электричка Смерть Транспортная прокуратура
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