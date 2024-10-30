США разрешили некоторым банкам РФ сделки в сфере энергетики

Минфин США разрешил нескольким российским банкам проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой. Об этом говорится на сайте американского министерства 30 октября.

Операции по энергетике США до 30 апреля 2025 года разрешили Центробанку РФ, Сбербанку, ВТБ и Росбанку.