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Политика США разрешили некоторым банкам РФ сделки в сфере энергетики

США разрешили некоторым банкам РФ сделки в сфере энергетики

1 308
5 комментариев

Минфин США разрешил нескольким российским банкам проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой. Об этом говорится на сайте американского министерства 30 октября.

Операции по энергетике США до 30 апреля 2025 года разрешили Центробанку РФ, Сбербанку, ВТБ и Росбанку.

Кроме того, в списке фигурируют «Открытие», Совкомбанк, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Банк «Зенит», НКЦ и Банк «Санкт-Петербург».

Напомним, что одновременно с этим США 30 октября ввели санкции в отношении замминистра обороны РФ Анны Цивилевой.

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Комментарии
5
260786601
1 час
Точнее некоторым банкам своей колонии.
276689045
1 час
Европейцы кусают локти, им ЕК разрешение не дает.
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