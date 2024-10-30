США разрешили некоторым банкам РФ сделки в сфере энергетики

Минфин США разрешил нескольким российским банкам проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой. Об этом говорится на сайте американского министерства 30 октября.
Операции по энергетике США до 30 апреля 2025 года разрешили Центробанку РФ, Сбербанку, ВТБ и Росбанку.
Кроме того, в списке фигурируют «Открытие», Совкомбанк, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Банк «Зенит», НКЦ и Банк «Санкт-Петербург».
Напомним, что одновременно с этим США 30 октября ввели санкции в отношении замминистра обороны РФ Анны Цивилевой.
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